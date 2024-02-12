Степанкин Михаил
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Степанкин Илья
Мать: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Рязань Борки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
гРязань Борки