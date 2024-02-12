Степанкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкин Михаил

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Степанкин Илья

Мать: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Рязань Борки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
гРязань Борки
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