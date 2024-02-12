Козлова (Степанкина) Анна
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения09.09.1918
Дата смерти18.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918
Отец: Степанкин Илья
Мать: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
10.04.1937
Сын: Козлов Александр
Отец ребёнка: Козлов Владимир
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
04.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Владимир
Фроловское Касимовского района Рязанской области
Рождение ребёнка
05.12.1955
Сын: Козлов Николай
Отец ребёнка: Козлов Владимир
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Владимир
Смерть
18.05.1994
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл