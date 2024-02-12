Козлова (Степанкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Степанкина) Анна

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

09.09.1918

Дата смерти

18.05.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918

Отец: Степанкин Илья

Мать: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Козлов Александр

Отец ребёнка: Козлов Владимир

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
04.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Владимир

Фроловское Касимовского района Рязанской области
Рождение ребёнка
05.12.1955

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: Козлов Владимир

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Владимир

Смерть
18.05.1994
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
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