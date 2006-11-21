Козлов Владимир
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения31.01.1918
Дата смерти21.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918
Отец: Козлов Михаил
Мать: Козлова Ксения
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
10.04.1937
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Козлова Анна
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
04.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Анна
Фроловское Касимовского района Рязанской области
Рождение ребёнка
05.12.1955
Сын: Козлов Николай
Мать ребёнка: Козлова Анна
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна
Смерть
21.11.2006
г.Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома ул.Братская