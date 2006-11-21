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Козлов Владимир

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

31.01.1918

Дата смерти

21.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918

Отец: Козлов Михаил

Мать: Козлова Ксения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Козлов Александр

Мать ребёнка: Козлова Анна

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
04.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Анна

Фроловское Касимовского района Рязанской области
Рождение ребёнка
05.12.1955

Сын: Козлов Николай

Мать ребёнка: Козлова Анна

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна

Смерть
21.11.2006
г.Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома ул.Братская
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