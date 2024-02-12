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Козлов Николай

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

05.12.1955

Дата смерти

25.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1955

Отец: Козлов Владимир

Мать: Козлова Анна

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
02.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Нина

гМосква
Рождение ребёнка
30.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Нина

гМосква
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Нина

Смерть
25.04.1993
68 гор бца
Причина смерти: Диабет кома в молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
гор Москва
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