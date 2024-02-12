Козлов Николай
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения05.12.1955
Дата смерти25.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1955
Отец: Козлов Владимир
Мать: Козлова Анна
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
02.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Нина
гМосква
Рождение ребёнка
30.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Нина
гМосква
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Нина
Смерть
25.04.1993
68 гор бца
Причина смерти: Диабет кома в молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
гор Москва