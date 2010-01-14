Козлова (Акишина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Акишина) Нина

Место рождения

с.Стубле Михайловского рн Рязанской обл

Дата рождения

17.02.1959

Дата смерти

14.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Стубле Михайловского рн Рязанской обл
Рождение ребёнка
02.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

гМосква
Рождение ребёнка
30.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

гМосква
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Николай

Смерть
14.01.2010
гМосква
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
больница
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