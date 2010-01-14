Козлова (Акишина) Нина
Место рожденияс.Стубле Михайловского рн Рязанской обл
Дата рождения17.02.1959
Дата смерти14.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Николай
гМосква
Рождение ребёнка
30.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Николай
гМосква
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Николай
Смерть
14.01.2010
гМосква
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
больница