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Козлов Александр

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

27.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Козлов Владимир

Мать: Козлова Анна

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
27.09.1955

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

дер.Морозово Касимовского рн
Рождение ребёнка
03.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Рязань
Смерть
27.11.2006
г.Рязань
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
дома.
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