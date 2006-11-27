Козлов Александр
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти27.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Отец: Козлов Владимир
Мать: Козлова Анна
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
27.09.1955
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
дер.Морозово Касимовского рн
Рождение ребёнка
03.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Рязань
Смерть
27.11.2006
г.Рязань
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
дома.