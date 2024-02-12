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Козлова (Першина) Ксения

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

06.02.1894

Дата смерти

31.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1894

Отец: Першин Емельян

Мать: Першина Александра

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
21.11.1914

Дочь: Королева Анна

Отец ребёнка: Козлов Михаил

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
31.01.1918

Сын: Козлов Владимир

Отец ребёнка: Козлов Михаил

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1922

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: Козлов Михаил

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Михаил

Смерть
31.10.1984
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости последние годы жизни была слепая
Похороны
Неизвестно
дома.
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