Козлова (Першина) Ксения
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения06.02.1894
Дата смерти31.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1894
Отец: Першин Емельян
Мать: Першина Александра
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
21.11.1914
Дочь: Королева Анна
Отец ребёнка: Козлов Михаил
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
31.01.1918
Сын: Козлов Владимир
Отец ребёнка: Козлов Михаил
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1922
Сын: Козлов Николай
Отец ребёнка: Козлов Михаил
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Михаил
Смерть
31.10.1984
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости последние годы жизни была слепая
Похороны
Неизвестно
дома.