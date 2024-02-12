Степанкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкин Владимир

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанкин Илья

Мать: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина Татьяна

г Касимов
Рождение ребёнка
03.04.1963

Сын: Степанкин Александрг

Мать ребёнка: Степанкина Татьяна

г Касимов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанкина Татьяна

Смерть
Неизвестно
гКасимов
Причина смерти: разрыв аневризмы брюшной аорты
Похороны
Неизвестно
в больнице
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