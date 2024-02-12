Степанкин Владимир
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанкин Илья
Мать: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
18.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанкина Татьяна
г Касимов
Рождение ребёнка
03.04.1963
Сын: Степанкин Александрг
Мать ребёнка: Степанкина Татьяна
г Касимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанкина Татьяна
Смерть
Неизвестно
гКасимов
Причина смерти: разрыв аневризмы брюшной аорты
Похороны
Неизвестно
в больнице