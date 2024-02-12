Степанкин Александрг
Место рожденияг Касимов
Дата рождения03.04.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1963
Отец: Степанкин Владимир
Мать: Степанкина Татьяна
г Касимов
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Касимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Касимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г Касимов
Причина смерти: Причина неизвестна