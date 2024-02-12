Степанкин Александрг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкин Александрг

Место рождения

г Касимов

Дата рождения

03.04.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1963

Отец: Степанкин Владимир

Мать: Степанкина Татьяна

г Касимов
Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Касимов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Касимов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г Касимов
Причина смерти: Причина неизвестна
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