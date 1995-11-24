Степанкина (Назаркина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкина (Назаркина) Татьяна

Место рождения

д.Которово Касимовского рн

Дата рождения

07.07.1927

Дата смерти

24.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Которово Касимовского рн
Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Владимир

г Касимов
Рождение ребёнка
03.04.1963

Сын: Степанкин Александрг

Отец ребёнка: Степанкин Владимир

г Касимов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанкин Владимир

Смерть
24.11.1995
г Касимов
Причина смерти: Сахарный диабет
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