Степанкина (Назаркина) Татьяна
Место рожденияд.Которово Касимовского рн
Дата рождения07.07.1927
Дата смерти24.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанкин Владимир
г Касимов
Рождение ребёнка
03.04.1963
Сын: Степанкин Александрг
Отец ребёнка: Степанкин Владимир
г Касимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанкин Владимир
Смерть
24.11.1995
г Касимов
Причина смерти: Сахарный диабет