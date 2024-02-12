Степанкин Александр
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения1939
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Степанкин Илья
Мать: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса.
Мать ребёнка: Степанкина Вера
гКиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанкина Вера
гКиев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанкина Вера
Смерть
2009
г.Киев