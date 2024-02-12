Степанкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкин Александр

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

1939

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Степанкин Илья

Мать: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса.

Мать ребёнка: Степанкина Вера

гКиев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина Вера

гКиев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанкина Вера

Смерть
2009
г.Киев
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