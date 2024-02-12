Степанкина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанкина Вера

Степанкина Вера

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса.

Отец ребёнка: Степанкин Александр

гКиев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Александр

гКиев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанкин Александр

Смерть
Неизвестно
гКиев
Причина смерти: онкология после Чернобыля
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