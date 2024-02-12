Степанкина Вера
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса.
Отец ребёнка: Степанкин Александр
гКиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанкин Александр
гКиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанкин Александр
Смерть
Неизвестно
гКиев
Причина смерти: онкология после Чернобыля