Волкова (Степанкина) Евгения
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения06.02.1925
Дата смерти06.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925
Отец: Степанкин Илья
Мать: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Волков Алексей
Отец ребёнка: Волков Василий
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
05.04.1952
Дочь: Кукунчикова Лидия
Отец ребёнка: Волков Василий
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
12.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Василий
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Василий
Смерть
06.11.2009
последние годы жизни жила удочери Лидии а последний месяц у сына Сергея
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома у сына Сергея