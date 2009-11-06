Волкова (Степанкина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Степанкина) Евгения

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

06.02.1925

Дата смерти

06.11.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

1949 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925

Отец: Степанкин Илья

Мать: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Волков Алексей

Отец ребёнка: Волков Василий

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
05.04.1952

Дочь: Кукунчикова Лидия

Отец ребёнка: Волков Василий

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
12.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий

Смерть
06.11.2009
последние годы жизни жила удочери Лидии а последний месяц у сына Сергея
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома у сына Сергея
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