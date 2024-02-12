Волков Василий
Место рождения1926
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Волков Алексей
Мать ребёнка: Волкова Евгения
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
05.04.1952
Дочь: Кукунчикова Лидия
Мать ребёнка: Волкова Евгения
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
12.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Евгения
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Евгения
Смерть
Неизвестно
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Причина смерти: Самоубийство