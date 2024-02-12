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Волков Василий

Место рождения

1926

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1949 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1926
Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Волков Алексей

Мать ребёнка: Волкова Евгения

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
05.04.1952

Дочь: Кукунчикова Лидия

Мать ребёнка: Волкова Евгения

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
12.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Евгения

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Евгения

Смерть
Неизвестно
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Причина смерти: Самоубийство
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