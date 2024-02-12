Кукунчикова (Волкова) Лидия
Место рождениясело Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Дата рождения05.04.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952
Отец: Волков Василий
Мать: Волкова Евгения
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
17.01.1972
Сын: Кукунчиков Андрей
Отец ребёнка: Кукунчиков Евгений
гМосква
Развод
Неизвестно
Муж: Кукунчиков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукунчиков Евгений
Смерть
Неизвестно