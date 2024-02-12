Кукунчикова (Волкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукунчикова (Волкова) Лидия

Место рождения

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл

Дата рождения

05.04.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952

Отец: Волков Василий

Мать: Волкова Евгения

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
17.01.1972

Сын: Кукунчиков Андрей

Отец ребёнка: Кукунчиков Евгений

гМосква
Развод
Неизвестно

Муж: Кукунчиков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукунчиков Евгений

Смерть
Неизвестно
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