Кукунчиков Евгений
Место рождениясело Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1972
Сын: Кукунчиков Андрей
Мать ребёнка: Кукунчикова Лидия
гМосква
Развод
Неизвестно
Жена: Кукунчикова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукунчикова Лидия
Смерть
Неизвестно
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Причина смерти: В молодом возрасте онкология