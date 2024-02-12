Кукунчиков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукунчиков Евгений

Место рождения

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Рождение ребёнка
17.01.1972

Сын: Кукунчиков Андрей

Мать ребёнка: Кукунчикова Лидия

гМосква
Развод
Неизвестно

Жена: Кукунчикова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукунчикова Лидия

Смерть
Неизвестно
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Причина смерти: В молодом возрасте онкология
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