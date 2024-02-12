Кукунчиков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукунчиков Андрей

Место рождения

гМосква

Дата рождения

17.01.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1972

Отец: Кукунчиков Евгений

Мать: Кукунчикова Лидия

гМосква
Развод
Неизвестно

Жена: Кукунчикова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукунчикова Светлана

г Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукунчикова Светлана

Смерть
Неизвестно
гМосква
Причина смерти: В молодом возрасте ожог большой поверхности тела
Похороны
Неизвестно
36 г бц
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