Кукунчиков Андрей
Место рождениягМосква
Дата рождения17.01.1972
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1972
Отец: Кукунчиков Евгений
Мать: Кукунчикова Лидия
гМосква
Развод
Неизвестно
Жена: Кукунчикова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукунчикова Светлана
г Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукунчикова Светлана
Смерть
Неизвестно
гМосква
Причина смерти: В молодом возрасте ожог большой поверхности тела
Похороны
Неизвестно
36 г бц