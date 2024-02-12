Клюев Евдоким
Место рождениядерНовляны Касимовского рн
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Степанкина Варвара
Мать ребёнка: Клюева Мамаша Мачеха
дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Гаврила
Мать ребёнка: Клюева Мамаша Мачеха
дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Илья
Мать ребёнка: Клюева Мамаша Мачеха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Мамаша Мачеха
Смерть
Неизвестно
дерНовляны Касимовского рн