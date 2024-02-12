Клюев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Евдоким

Место рождения

дерНовляны Касимовского рн

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Степанкина Варвара

Мать ребёнка: Клюева Мамаша Мачеха

дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Гаврила

Мать ребёнка: Клюева Мамаша Мачеха

дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Илья

Мать ребёнка: Клюева Мамаша Мачеха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Мамаша Мачеха

Смерть
Неизвестно
дерНовляны Касимовского рн
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