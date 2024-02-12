Клюев Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Гаврила

Место рождения

дерНовляны Касимовского рн

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюев Евдоким

Мать: Клюева Мамаша Мачеха

дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Анна

дер Бучнево Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Анна

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Дмитрий

Мать ребёнка: Клюева Анна

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Михаил

Мать ребёнка: Клюева Анна

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Анна

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Александр

Мать ребёнка: Клюева Анна

д.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Клюева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Анна

Смерть
Неизвестно
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