Клюев Гаврила
Место рождениядерНовляны Касимовского рн
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюев Евдоким
Мать: Клюева Мамаша Мачеха
дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер Бучнево Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Дмитрий
Мать ребёнка: Клюева Анна
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Михаил
Мать ребёнка: Клюева Анна
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Александр
Мать ребёнка: Клюева Анна
д.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Клюева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Анна
Смерть
Неизвестно