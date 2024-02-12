Клюева Мамаша Мачеха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Мамаша Мачеха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Степанкина Варвара

Отец ребёнка: Клюев Евдоким

дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Гаврила

Отец ребёнка: Клюев Евдоким

дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Илья

Отец ребёнка: Клюев Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Евдоким

Смерть
Неизвестно
дерНовляны Касимовского рн
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