Клюева Мамаша Мачеха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Степанкина Варвара
Отец ребёнка: Клюев Евдоким
дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Гаврила
Отец ребёнка: Клюев Евдоким
дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Илья
Отец ребёнка: Клюев Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Евдоким
Смерть
Неизвестно
дерНовляны Касимовского рн