Клюев Александр
Место рожденияд.Бучнево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюев Гаврила
Мать: Клюева Анна
д.Бучнево
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюева Граня
д.Новляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюева Граня
д.Новляны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Граня
Смерть
Неизвестно
д.Бучнево
Причина смерти: Самоубийство