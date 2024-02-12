Клюев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Александр

Место рождения

д.Бучнево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюев Гаврила

Мать: Клюева Анна

д.Бучнево
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Граня

д.Новляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Граня

д.Новляны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Граня

Смерть
Неизвестно
д.Бучнево
Причина смерти: Самоубийство
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