Клюева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Анна

Место рождения

д.Шульгино Касимовского рн

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шульгино Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Гаврила

дер Бучнево Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Гаврила

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Дмитрий

Отец ребёнка: Клюев Гаврила

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Михаил

Отец ребёнка: Клюев Гаврила

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Гаврила

дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Александр

Отец ребёнка: Клюев Гаврила

д.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Клюев Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Гаврила

Смерть
Неизвестно
д.Бучнево
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