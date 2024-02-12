Клюева Анна
Место рожденияд.Шульгино Касимовского рн
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер Бучнево Касимовского рн
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Дмитрий
Отец ребёнка: Клюев Гаврила
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Михаил
Отец ребёнка: Клюев Гаврила
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
дер.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Александр
Отец ребёнка: Клюев Гаврила
д.Бучнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Клюев Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Гаврила
Смерть
Неизвестно
д.Бучнево