Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Тышлек Василий Федорович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 127
Бракосочетание
01.06.1863

Жена: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-17,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
14.06.1864

Сын: Тышлек Сулахчи Варфоломей Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1866

Сын: Тышлек Сулахчи Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская цкрковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Тышлек Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.02.1869

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-175,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
10.03.1871

Дочь: Василиса Евдокимовна

Мать ребёнка: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-235,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Бракосочетание
06.07.1875

Жена: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-125,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
24.04.1876

Сын: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.02.1878

Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-90,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
20.11.1879

Сын: Тышлек Георгий Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.11.1881

Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.10.1883

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-117,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Надежда Евдокимовна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Вера Евдокимовна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.05.1888

Сын: Тышлек Константин Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-96,зап.-18,ГАДО,Ф 426-1-5
Рождение ребёнка
21.01.1890

Сын: Тышлек Семион Евдокимович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1890г.лист-48,зап-4,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
01.01.1893

Дочь: Тышлек Стефанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.,лист-197,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
До 1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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