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(Тышлек) Мария Евдокимовна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

17.10.1883

Дата смерти

21.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1883

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-117,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
18.10.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-117,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-4 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Георгий Кондратьевич Тохтамыш и Екатерина Дмитриевна Тохтамыш
Похороны
21.10.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.10.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-186,зап.-40, ГАДО,Ф - 426-1-6
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