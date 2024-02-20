Тышлек Константин Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Константин Евдокимович

Тышлек Константин Евдокимович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

19.05.1888

Дата смерти

25.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1888

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-96,зап.-18,ГАДО,Ф 426-1-5
Крещение
20.05.1888
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-96,зап.-18,ГАДО,Ф 426-1-5 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Киприон Георгиевич Делиев и Юрия Делиева дочь-Гликерия
Похороны
25.05.1888
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
25.05.1888
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.05.1888
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-125,зап.-13,ГАДО,Ф 425-1-5
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close