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Тышлек Василий Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

Мать: Тышлек Параскева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 80.
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 127
Смерть
Около 1850
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 127.
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