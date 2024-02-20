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Чалиш Федор Константинович / Акритович /

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Около 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Чалиш Константин /Акрит/

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.зап.№ 80.
Бракосочетание
До 1810

Жена: Тышлек Параскева

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО . Ф - 12-2-180, р/с-1835г.,зап.-95
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Тышлек Василий Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Параскева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 80.
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Оксана Федоровна

Мать ребёнка: Тышлек Параскева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.зап.№ 138.
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чалиш Константин Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Параскева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106, рев.ск.-1850г.,зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Параскева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.зап.№ 139.
Смерть
Около 1825
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 139.
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