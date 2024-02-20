Чалиш Федор Константинович / Акритович /
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиОколо 1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Чалиш Константин /Акрит/
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.зап.№ 80.
Бракосочетание
До 1810
Жена: Тышлек Параскева
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО . Ф - 12-2-180, р/с-1835г.,зап.-95
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Тышлек Параскева
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 80.
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Оксана Федоровна
Мать ребёнка: Тышлек Параскева
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.зап.№ 138.
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Чалиш Константин Федорович
Мать ребёнка: Тышлек Параскева
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106, рев.ск.-1850г.,зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Тышлек Параскева
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.зап.№ 139.
Смерть
Около 1825
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 139.