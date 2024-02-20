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Чалиш Константин Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

С 1823 по 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

Мать: Тышлек Параскева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106, рев.ск.-1850г.,зап.№ 127.
Бракосочетание
После 1843

Жена: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Барьяхтар Агафья Константиновна

Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Хавалджи Александра Константиновна

Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.11.1863

Дочь: Черкас Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-29,зап.-30
Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Тышлек Георгий Константинович

Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Тышлек Михаил Константинович

Мать ребёнка: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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