Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти15.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.зап.№ 127.
Бракосочетание
10.11.1874
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.03.1875
Сын: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.07.1877
Дочь: Василиса Евдокимовна / Якимовна/
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.04.1890
Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович /Якимович/
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.01.1892
Дочь: Зипир Сарра Евдокимовна / Якимовна/
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Евфросиния Евдокимовна / Якимовна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.03.1910
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /