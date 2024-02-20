Тышлек Дмитрий Евдокимович /Якимович/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Дмитрий Евдокимович /Якимович/

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.04.1890

Дата смерти

25.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1890

Отец: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.01.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - деарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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