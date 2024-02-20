Тышлек Чалиш (Сарбаш) Пелагея Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Чалиш (Сарбаш) Пелагея Никоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

14.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
10.11.1874

Муж: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.07.1877

Дочь: Василиса Евдокимовна / Якимовна/

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Тышлек Чалиш Константин Евдокимович / Якимович/

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.04.1890

Сын: Тышлек Дмитрий Евдокимович /Якимович/

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.01.1892

Дочь: Зипир Сарра Евдокимовна / Якимовна/

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Евфросиния Евдокимовна / Якимовна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
14.07.1909
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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