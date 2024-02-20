(Тышлек Чалиш) Евфросиния Евдокимовна / Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Чалиш) Евфросиния Евдокимовна / Якимовна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

29.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Пелагея Никоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
29.08.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - деарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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