Тышлек (Чолпан) Ефимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Чолпан) Ефимия Федоровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

С 1823 по 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1828

Отец: Чолпан Федор Юрьевич

Мать: Чолпан Настастья

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 1843

Муж: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович

Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Барьяхтар Агафья Константиновна

Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Хавалджи Александра Константиновна

Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.11.1863

Дочь: Черкас Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-29,зап.-30
Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Тышлек Георгий Константинович

Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Тышлек Михаил Константинович

Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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