Тышлек (Чолпан) Ефимия Федоровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияС 1823 по 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
С 1823 по 1828
Отец: Чолпан Федор Юрьевич
Мать: Чолпан Настастья
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 1843
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович
Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Тышлек Чалиш Евдоким / Яким / Константинович
Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.зап.№ 127.
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Барьяхтар Агафья Константиновна
Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Хавалджи Александра Константиновна
Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.11.1863
Дочь: Черкас Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-29,зап.-30
Рождение ребёнка
04.12.1865
Сын: Тышлек Георгий Константинович
Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1865
Сын: Тышлек Михаил Константинович
Отец ребёнка: Чалиш Константин Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно