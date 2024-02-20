Тышлек Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Георгий Константинович

Тышлек Георгий Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.12.1865

Дата смерти

27.01.1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

С 1823 по 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1865

Отец: Чалиш Константин Федорович

Мать: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.01.1869
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close