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Тышлек Михаил Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.12.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1865

Отец: Чалиш Константин Федорович

Мать: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1891

Сын: Тышлек Федор Михайлович

Мать ребёнка: Тышлек ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек ?

Смерть
Неизвестно
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