Черкас (Тышлек) Анастасия Константиновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения14.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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14.11.1863
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-29,зап.-30
Бракосочетание
19.08.1885
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1885г,лист-204,зап-17,ГАДО , Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
11.02.1886
Сын: Черкас Николай Васильевич
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-5,зап.-14
Рождение ребёнка
19.09.1887
Дочь: Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-63,зап.-44
Рождение ребёнка
19.09.1889
Сын: Черкас Христофор Васильевич
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-15,зап.-39
Рождение ребёнка
19.05.1892
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-154,зап.-25
Рождение ребёнка
23.11.1894
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-7,м/к-1894г.,лист-24,зап.-75
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-17,зап.-55
Рождение ребёнка
05.09.1897
Сын: Черкас Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-17,зап.-51
Рождение ребёнка
01.07.1900
Дочь: Сарра Васильевна
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-180,зап.-38
Рождение ребёнка
20.09.1902
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-90,зап.-64
Рождение ребёнка
Около 17.12.1905
Сын: Черкас Константин Васильевич
Отец ребёнка: Черкас Василий Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-114,зап.-91
Смерть
Неизвестно