Черкас Христофор Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения19.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1889
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-15,зап.-39
Бракосочетание
07.02.1911
Жена: Пелагея Поликарповна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к 1911г,лист-117,зап-12,ГАДО , Ф - 426-1-12
Смерть
Неизвестно