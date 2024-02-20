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Черкас Христофор Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

19.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1889

Отец: Черкас Василий Дмитриевич

Мать: Черкас Анастасия Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-15,зап.-39
Бракосочетание
07.02.1911

Жена: Пелагея Поликарповна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к 1911г,лист-117,зап-12,ГАДО , Ф - 426-1-12
Смерть
Неизвестно
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