(Фуното/Фонотова/) Пелагея Поликарповна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения28.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.02.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к 1911г,лист-117,зап-12,ГАДО , Ф - 426-1-12
Смерть
Неизвестно