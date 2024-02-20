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(Фуното/Фонотова/) Пелагея Поликарповна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

28.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1894

Отец: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Стефановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Черкас Христофор Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к 1911г,лист-117,зап-12,ГАДО , Ф - 426-1-12
Смерть
Неизвестно
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