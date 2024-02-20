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Хавалджи (Тышлек) Александра Константиновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

С 1823 по 1828 г.р.

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Чалиш Константин Федорович

Мать: Тышлек Ефимия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
25.01.1882

Муж: Хавалджи Давид Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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