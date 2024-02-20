Тышлек (Калафат) София Григорьевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти07.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1845
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
01.06.1863
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-17,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
14.06.1864
Сын: Тышлек Сулахчи Варфоломей Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1866
Сын: Тышлек Сулахчи Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская цкрковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Тышлек Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.02.1869
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-175,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
10.03.1871
Дочь: Василиса Евдокимовна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-235,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-1
Смерть
07.01.1874
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: При родах | Николаевская церковь,м/к-1874г.лист-83,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-1
Похороны
09.01.1874
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/