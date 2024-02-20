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Тышлек Сулахчи Николай Евдокимович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1866

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская цкрковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
11.12.1866
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Георгий Константинович Тохтамыш и Евдокия Константиновна Тохтамыш.
Смерть
Неизвестно
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