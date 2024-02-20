Тышлек Сулахчи Николай Евдокимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения04.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1866
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская цкрковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1
Крещение
11.12.1866
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1866г.,лист-91,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-1 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Георгий Константинович Тохтамыш и Евдокия Константиновна Тохтамыш.
Смерть
Неизвестно