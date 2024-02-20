Тышлек Сулахчи Варфоломей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Сулахчи Варфоломей Евдокимович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

14.06.1864

Дата смерти

04.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1864

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек София Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.06.1965
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - деарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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