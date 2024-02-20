Тышлек Дмитрий Евдокимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1885
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.03.1904
Дочь: Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Тышлек Евдоким Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-114,зап.-92,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
12.02.1908
Мать ребёнка: Тышлек Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-68,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-81,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
22.05.1916
Сын: Тышлек Иван Дмитриевич-Мл.
Мать ребёнка: Тышлек Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-18,зап.-42,ГАДО- Ф - 426-1-14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тышлек Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно