(Тышлек) Мелания Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Мелания Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

17.03.1904

Дата смерти

23.12.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Похороны
24.12.1304
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
17.03.1904

Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Мать: Тышлек Мария Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
18.03.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Георгия Тохтамышева сын - Николай и жена его - Александра Феофановна
Смерть
23.12.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-73,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-10,
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