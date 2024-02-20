(Тышлек) Мелания Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения17.03.1904
Дата смерти23.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Похороны
24.12.1304
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
17.03.1904
Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать: Тышлек Мария Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
18.03.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Георгия Тохтамышева сын - Николай и жена его - Александра Феофановна
Смерть
23.12.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-73,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-10,