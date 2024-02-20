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Тышлек Мария Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.03.1904

Дочь: Мелания Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Тышлек Евдоким Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-114,зап.-92,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
12.02.1908

Сын: Тышлек Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-68,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-81,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Тышлек Иван Дмитриевич-Мл.

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-18,зап.-42,ГАДО- Ф - 426-1-14
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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