Тышлек Стефанида Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Стефанида Евдокимовна

Тышлек Стефанида Евдокимовна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

16.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.,лист-197,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
02.01.1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-197,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6 | Восприемники: Новокаракубские поселяне:Савва Константин Тохтамыш и дочь его Мария Саввична
Похороны
16.03.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.03.1895
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1895г.,лист-99,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-1-7
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close