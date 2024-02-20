Тышлек Стефанида Евдокимовна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.01.1893
Дата смерти16.03.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.01.1893
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.,лист-197,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6
Крещение
02.01.1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-197,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-6 | Восприемники: Новокаракубские поселяне:Савва Константин Тохтамыш и дочь его Мария Саввична
Похороны
16.03.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.03.1895
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1895г.,лист-99,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-1-7