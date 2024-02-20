Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.02.1878
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Анастасия Харлампиевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Дочь: Бровченко Евдокия Харлампиевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Сын: Тышлек-Ст. Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Сын: Тышляк Сулахчи Михаил Харлампиевич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Дочь: Левченко Валентина Харлампиевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Дочь: Варвара Харлампиевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Дочь: Мария Харлампиевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Дочь: Любовь Харлампиевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Сын: Тышлек Сулахчи Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Дочь: Джавлах Надежда
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна