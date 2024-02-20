Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

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Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.02.1878

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1878

Отец: Тышлек Сулахчи Евдоким Васильевич

Мать: Тышлек Анастасия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-90,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-3
Крещение
10.02.1878
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-90,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-3 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Федор Георгиевич Зипир и Феодора Дмитриевна Зайцева
Бракосочетание
02.11.1898

Жена: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Украина, с. Красная Поляна
Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-87,запись-17,ГАДО,Ф - 428-1-8
Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: Анастасия Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-112,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 425-1-9
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Бровченко Евдокия Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1903г.,лист-151,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
15.10.1904

Сын: Тышлек-Ст. Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Тышляк Сулахчи Михаил Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
02.06.1908

Дочь: Левченко Валентина Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Украина, с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
02.06.1908

Дочь: Варвара Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-79,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
25.09.1909

Дочь: Мария Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
18.02.1912

Дочь: Любовь Харлампиевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-10,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Тышлек Сулахчи Василий Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-95,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
26.09.1916

Сын: Тышлек Сулахчи Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-18,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-14
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джавлах Надежда

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Смерть
1960
УССР Донецкая обл., с. Красная Поляна
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