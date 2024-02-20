(Тышлек Сулахчи) Анастасия Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения28.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1899
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-112,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
29.04.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-112,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-8 | Восприемники: Новокаракуьские поселяне:Григорий Дмитриевич Зипир и Ксения Пантелеймоновна Зипир
Смерть
Неизвестно