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Тышлек-Ст. Иван Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

15.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
16.10.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Григорий Дмитриевич Зипир и дочь его Елизавета Зипир
Смерть
Неизвестно
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