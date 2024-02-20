Тышлек-Ст. Иван Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения15.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
16.10.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Григорий Дмитриевич Зипир и дочь его Елизавета Зипир
Смерть
Неизвестно