Тышлек Сулахчи Василий Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения30.06.1913
Дата смерти09.12.1913
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-95,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
07.07.1913
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-95,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Василий Сарбаш и Ксения Григорьевна Зипир
Смерть
09.12.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | Николаевская церковт,м/к-1913г.,лист-151,зап.-62,ГАДО,Ф - 426-1-13
Похороны
10.12.1913
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /